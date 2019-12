Espulsa dalla Tanzania per aver criticato la polizia. La disavventura di Maria Rita Serra (Di martedì 31 dicembre 2019) Se si tracciasse una hit-parade dei Capodanni più malinconici, quello di Maria Rita Serra avrebbe molte chance di essere in cima alla classifica. Nata a Milano nel 1960, Rita nel 2008 viene licenziata dall’erboristeria in cui lavora. Non più giovanissima e separata, dopo aver accettato una serie di lavoretti sottopagati, decide di concedersi, con la liquidazione, un viaggio a Zanzibar (Tanzania). Parte e si innamora dell’Africa. Prende una casa in affitto e inizia a lavorare ospitando amici italiani in vacanza. “Nel 2009 – racconta – mi innamorai di un ragazzo che mi corteggiava, Saidi Mohammed Kombo, e lo sposai, cosa che mi permise di avere gli stessi diritti dei residenti e di acquistare una proprietà. Mio padre aveva venduto la nostra casa in Sardegna e mi aveva mandato del denaro e con Saidi decidemmo di acquistare a Nungwi, la spiaggia più “in” di Zanzibar, una casa e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

