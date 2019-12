Esce Stupida Allegria di Emma con Izi, nuova versione del singolo presentata a Deejay On Ice (video) (Di martedì 31 dicembre 2019) Stupida Allegria di Emma con Izi chiude il 2019 di Fortuna. Un anno non facile, per l'artista salentina, che oltre agli impegni musicali ha dovuto affrontare un serio problema di salute per il quale si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Stupida Allegria di Emma con Izi uscirà presto Il brano è stato cantato in anteprima nel corso di Deejay On Ice a Riccione, dove Emma è stata una delle ospiti dell'ultima edizione della manifestazione condotta da Rudy Zerbi. La nuova versione del singolo arriverà molto presto, ma esiste già un'anteprima della canzone prima che venga immessa sul mercato. Il 2019 di Emma con Fortuna L'anno di Emma era iniziato con i concerti che aveva organizzato per supportare la extended version di Essere Qui, con concerti che ha portato in alcuni dei maggiori palasport italiani. I live non sono stati scarni di polemiche, soprattutto quello di ... Leggi la notizia su optimaitalia

