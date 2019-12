Erica Piamonte Instagram, maglioncino color carne ingrandisce decolleté: «Mi fai incendiare» (Di martedì 31 dicembre 2019) E anche l’attesa del Capodanno diventa incendiaria sull’account Instagram di Erica Piamonte: l’ex gieffina non esita a pubblicare quotidianamente nuovi bollenti scatti. D’altra parte se il riscontro è quello di sempre, fa molto bene a tenere alto l’interesse dei followers. Si stupirebbero quasi del contrario, abituati come sono alle costanti condivisioni della fiorentina di Campi Bisenzio. Abituati ma sempre sorpresi, innanzi alle continue ‘evoluzioni’ della trentunenne toscana. Che anche questa volta non si smentisce. E inebria il social con l’ennesima, ammiccante mise. Erica Piamonte Instagram, accanto al camino è davvero bollente Dopo il mini dress con accavallamento focoso della vigilia di Natale, la Piamonte delizia anche l’attesa del primo dell’anno. E chissà cosa riserverà per il futuro. La popolarità di Erica è davvero alle stelle dopo le vicende che l’hanno coinvolta ... Leggi la notizia su urbanpost

Gilbert52542525 : Ecco vi presento la vera Erica Piamonte da Campi Bisenzio: Maleducazione e ingratitudine, quella nella casa era fak… - Gilbert52542525 : Cerco un qualsiasi twitterino della piamonte (introvabili ultimamente ??) voglio chiedergli come mai quella santa di… - waltergianno : Poi arriva #EricaPiamonte e fa il botto di pagine lette su @cronacasocial. Il motivo? La sua nuova fiamma: -