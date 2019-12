Equitazione, il Mondiale di endurance si terrà a settembre 2020 in Toscana (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo aver archiviato l’edizione 2019, Toscana endurance Lifestyle è già all’opera per organizzare al meglio il prossimo appuntamento annuale previsto per settembre 2020, che avrà una maggiore rilevanza perché coinciderà con il Longines Fei World endurance Championship. Il campionato del mondo assoluto di endurance sarà dunque in Toscana, a San Rossore, ed è in programma tra il 3 e il 6 settembre 2020. Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di Equitazione, che potranno gustarsi i migliori binomi del circuito in una location eccezionale. L’evento è in grande crescita, sia dal punto di vista della visibilità sia dal punto di vista economico: il suo valore è salito fino a 14.5 milioni di euro. antonio.lucia@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ... Leggi la notizia su oasport

