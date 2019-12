Epifania: il 6 gennaio la sfilata dei Magi attraversa Milano (2) (Di martedì 31 dicembre 2019) (Adnkronos) - Una visita lampo del decano del Duomo di Colonia, monsignor Robert Kleine, nel mese di novembre a Milano. Scambi di carteggi e ringraziamenti per l'ospitalità, l’invito rivolto dalla delegazione tedesca a una rappresentanza milanese a presenziare il 27 settembre 2020 a Colonia durante Leggi la notizia su liberoquotidiano

umbriajournal_ : Le iniziative per l’Epifania a Bastia, cosa c’è in programma venerdì 3 gennaio - Agenparl : CONCERTO DELL'#Epifania - 5 #Gennaio 2020 - - Primapressit : #Cultura Il lungo weekend della cultura con musei aperti per domenica 5 Gennaio e il giorno dell'Epifania… -