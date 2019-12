Emma Marrone Instagram, una tigre dopo tutto: «Io non lo voglio un nuovo anno migliore» (Di martedì 31 dicembre 2019) anno difficile per Emma Marrone quello che sta per concludersi: ma su Instagram la trentacinquenne salentina non si smentisce ancora una volta. Con la grinta che da sempre la contraddistingue traccia un bilancio di quello che è stato il suo 2019, fissando nero su bianco i suoi pensieri. L’apprensione è stata tanta per il seguito della cantante e la sua paura – possiamo immaginarlo – ancora di più. Ma tosta com’è non si è data per vita nemmeno nell’ennesima battaglia. D’altronde l’aveva annunciato: “Chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”. E così è stato, più forte di prima. Emma Marrone Instagram: “Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà” “È stata dura…ma è andata! – le prime parole di Emma dopo il silenzio social seguito all’intervento sono state come un raggio di sole per ... Leggi la notizia su urbanpost

