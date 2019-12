Emergenza rifiuti a Napoli, Scampia ridotta a discarica: blocco stradale dei cittadini (Di martedì 31 dicembre 2019) Esasperati, alcuni abitanti di Scampia, ieri sono scesi in strada e hanno rovesciato alcuni cassonetti sull’asfalto, creando un vero e proprio blocco stradale. Scampia | Il consigliere regionale campano del Sole che Ride Francesco Emilio Borrelli e Fiorella Zabatta, membro dell’esecutivo nazionale dei Verdi, hanno denunciato, attraverso un filmato, la situazione rifiuti nella zona del … L'articolo Emergenza rifiuti a Napoli, Scampia ridotta a discarica: blocco stradale dei cittadini proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

orsomarrone : Roma scoppia di rifuti, continua il falò di Capodanno - CDD_69 : RT @TolliVincenzo: A #Roma su un frigorifero abbandonato per strada scrivono 'Abbiamo #Napoli ai Parioli' Peccato che l'emergenza rifiuti… - Notiziedi_it : Roma, rifiuti: nuova emergenza per i cassonetti in fiamme -