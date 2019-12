Emergenza freddo, a Roma chiesa aperta ai clochard: «Si può morire anche di solitudine e indifferenza» (Di martedì 31 dicembre 2019) È la comunità di Sant’Egidio a lanciare un appello forte e chiaro ai cittadini di Roma affinché, in questi giorni di freddo, nessuno si dimentichi dei più deboli e, dunque, soprattutto dei senzatetto. Per questo motivo sono state ampliate le strutture che normalmente offrono un tetto a chi vive per strada: dal Palazzo Migliori, gestito insieme all’Elemosineria Apostolica, alla Villetta della Misericordia all’interno dell’ospedale Gemelli. Da stasera aprirà anche la chiesa di San Callisto a Trastevere che potrà ospitare 40 persone in più per la notte. «Ai primi freddi di questo inverno, in soli due giorni, sono morti due senza fissa dimora, prima a Verona, poi a Roma. L’ultimo, Damiano, è stato ritrovato senza vita nel parcheggio di un supermercato nel quartiere di Tor Bella Monaca – ricorda la Comunità di Sant’Egidio – Di fronte a queste morti non si può far ... Leggi la notizia su open.online

