Elisabetta Gardini, la profezia a Coffee Break sul voto in Emilia Romagna: "Vincerà Lucia Borgonzoni" (Di martedì 31 dicembre 2019) Elisabetta Gardini, ospite a Coffee Break, su La7, parla delle elezioni regionali in Emilia Romagna e fa una profezia: "In Emilia Vincerà Lucia Borgonzoni, ", la candidata della Lega. La Gardini, di Fratelli d'Italia, spiega anche che "da donna mi trovo indignata nel vedere come la Borgonzoni viene Leggi la notizia su liberoquotidiano

La7tv : #coffeebreak Elisabetta #Gardini (Fratelli d'Italia): 'Mi deprime vedere il nostro Paese nelle mani di un burattino… - LuigiFrancavil3 : @La7tv @BorgonzoniPres Elisabetta gardini a te pieni poteri non ti fa paura il motivo: piace anche a te vero befana… - infoitinterno : Lucia Borgonzoni insultata, scontro Elisabetta Gardini-Daniela Preziosi: 'Perché ora non parlate di sessismo?' -