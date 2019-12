Elezioni Emilia Romagna 2020: i programmi dei candidati alle regionali (Di martedì 31 dicembre 2019) Elezioni Emilia Romagna 2020: i programmi dei candidati alle regionali Il 26 gennaio 2020 in Emilia-Romagna si vota per le Elezioni regionali: per esprimere un voto sufficientemente informato è fondamentale conoscere i programmi dei candidati. Di seguito passiamo in rassegna i principali propositi dei sette aspiranti governatori. Elezioni Emilia Romagna 2020: il programma di Stefano Bonaccini (centrosinistra) Stefano Bonaccini è il candidato presidente del centrosinistra, nonché governatore uscente. Lo slogan della campagna elettorale di Bonaccini è “Un passo avanti”. Il suo programma elettorale prevede asili nido gratis, abbattimento dei tempi d’attesa per le visite e gli esami sanitari, investimenti contro il dissesto idrogeologico e lotta alla disocuppazione giovanile. Qui abbiamo illustrato più approfonditamente il programma di Bonaccini. Elezioni Emilia Romagna: il ... Leggi la notizia su tpi

