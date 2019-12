Elena Santarelli Instagram, in bikini è paradisiaca: «Che opera d’arte!» (Di martedì 31 dicembre 2019) La bellissima Elena Santarelli, dopo aver passato un periodo difficile, è tornata finalmente a sorridere. La showgirl insieme a tutta la sua splendida famiglia è partita per le Maldive. Sole e spiagge bianche sono l’ideale per ricaricare le energie. La Santarelli ha voluto salutare questo paradiso naturale postando delle foto a dir poco mozzafiato. Poche ore fa Elena Santarelli ha caricato su Instagram uno scatto in bikini davvero molto interessante. Il fisico della showgirl con tutti gli addominali al punto giusto sembra scolpito nel marmo. Il post è piaciuto moltissimo ai suoi followers, che lo hanno invaso di like e commenti. Leggi anche –> Elena Santarelli attaccata su Instagram per una foto provocante: “L’invidia, che brutta bestia!” Elena Santarelli Instagram: paradisiaca in bikini L’affascinante Elena Santarelli su Instagram ha incantato tutti i suoi ... Leggi la notizia su urbanpost

