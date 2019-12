Elena Fattori a TPI: “Paragone? È chiaro che si sente leghista, vuole fare proselitismo dall’interno del Movimento” (Di martedì 31 dicembre 2019) Elena Fattori a TPI: “Paragone? È chiaro che si sente leghista, vuole fare proselitismo dall’interno Movimento” “Molti avevano già denunciato che qualcosa nel Movimento Cinque Stelle non andasse. Ma che Paragone si svegli adesso francamente mi sembra surreale”. La senatrice Elena Fattori (ex M5s, ora al gruppo Misto) risponde così alle parole di Gianluigi Paragone, che in un’intervista a TPI ha dichiarato che il Movimento Cinque Stelle è “si sta sempre più spegnendo, si sta lacerando”. “A Paragone non piace l’alleanza col Pd, gli piaceva con la Lega: la sua è una diffidenza di bandiera, non di sistema”, sostiene Fattori. “Fino a poco tempo fa pretendeva la presidenza della commissione banche nonostante non fosse più in maggioranza, ma le presidenze si eleggono democraticamente, non si impongono ... Leggi la notizia su tpi

Linkiesta : Dopo che l’antiriciclaggio ha segnalato i bonifici ricevuti da #Casaleggio e #Grillo dall’armatore Onorato, la parl… - marru74063474 : @marcotravaglio La balla dell’Ano sarebbe stato più facile.. è il #movimentospudoratamente #31dicembre… - tinas48 : Ecco perché Casaleggio è un lobbista e usa il Movimento, dice la senatrice ex grillina Fattori -