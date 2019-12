Eastwood e Schwarzenegger insieme sulla neve. Arnold lancia la sfida social: «Esiste duo più iconico di noi?» (Di martedì 31 dicembre 2019) Due mostri sacri del cinema di Hollywood e una foto sulla neve. È bastato questo a Clint Eastwood e Arnold Schwarzenegger per ottenere in pochi minuti più di un milione di like sul profilo Instagram dell’ex governatore della California. View this post on Instagram ‪Name a more iconic duo. I’ll wait. A post shared by Arnold Schwarzenegger (@Schwarzenegger) on Dec 30, 2019 at 7:39am PST L’austriaco, naturalizzato americano, tornato da poco sugli schermi con Terminator Destino Oscuro, ha deciso di farsi immortalare in questo scatto in una località di montagna non conosciuta, con l’amico di sempre e leggenda del grande schermo: Clint Eastwood. Il 72enne, protagonista di Terminator, ha lanciato una sfida tutta social scrivendo sulla sua pagina Instagram e Twitter: «Ditemi un duo più iconico, aspettiamo». Una frase, e uno scatto, che gli ... Leggi la notizia su open.online

