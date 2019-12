È morto Syd Mead: il leggendario concept artist famoso per i suoi lavori su Blade Runner e Tron ci lascia all'età di 86 anni (Di martedì 31 dicembre 2019) Il leggendario concept artist Syd Mead, famoso per i suoi lavori su film come Blade Runner e Tron, è morto. Aveva 86 anni.Mead aveva annunciato il suo ritiro solo a settembre. La sua carriera di concept artist lo ha visto lavorare a progetti come il già citato Blade Runner (e il suo sequel, Blade Runner 2049) e Tron, insieme a Star Trek, Aliens ed Elysium. Ha anche aiutato con Gundam.Ben noto per il suo lavoro come concept artist, Mead ha anche lasciato il segno come futurista e corporate artist, lavorando per aziende come Ford, Philips e United States Steel, fornendo spesso illustrazioni delle sue visioni audaci del futuro.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

