Dortmund, Zorc: «Auguriamo a Weigl il meglio per il futuro» (Di martedì 31 dicembre 2019) Dortmund, Julian Weigl ha detto addio ai tedeschi per il Benfica. Ecco le parole del tecnico Zorc a tal proposito Julian Weigl è un nuovo calciatore del Benfica. L'ufficialità è arrivata nella giornata di oggi e dal 2020 il tedesco indosserà quindi un'altra casacca. Il tecnico del Borussia Dortmund, Michael Zorc ha commentato il trasferimento ai canali ufficiali del club: «Julian è venuto da noi sottoponendoci questo suo desiderio. E noi, visti i suoi trascorsi nel club, lo abbiamo esaudito. Ora gli Auguriamo tutto il meglio per il suo futuro».

