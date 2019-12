Donald Trump scrive Nancy Pelosi «Fuck You Cunt», ma la lettera è una bufala (Di martedì 31 dicembre 2019) Dal 21 dicembre 2019 circola una presunta lettera di Donald Trump a Nancy Pelosi dove leggendo le prime lettere di ogni riga si riscontra la scritta «Fuck You Cunt». Si tratta di un evidente falso per diversi motivi, ma qualcuno in Italia l’ha condivisa con convinzione e ammirazione verso Donald Trump. Nell’immagine diffusa leggiamo che la lettera sarebbe datata 20 dicembre 2019, ma nel sito della Casa Bianca il 20 dicembre 2019 c’era tutt’altro testo: Dear Madam Speaker: (Dear Mr. President:) In accordance with section 6(b) of the Consolidated Appropriations Act, 2020 (H.R. 1158) and section 6(b) of the Further Consolidated Appropriations Act, 2020 (H.R. 1865), I hereby designate for Overseas Contingency Operations/Global War on Terrorism all funding (including the rescission of funds) so designated by the Congress in these Acts pursuant to ... Leggi la notizia su open.online

