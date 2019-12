DON MATTEO 12, anticipazioni prima puntata di giovedì 9 gennaio (Di martedì 31 dicembre 2019) giovedì 9 gennaio 2020 inizia in prima serata su Rai 1 la 12^ stagione della fiction Don MATTEO, che vede come sempre protagonista Terence Hill. Dopo avervi illustrato tutte le novità di quest’annata, vediamo ora anticipazioni e trama della prima puntata, non senza avervi ricordato che passeremo ben dieci giovedì in compagnia del sacerdote più amato d’Italia. DON MATTEO 12, spoiler: trama episodi di giovedì 9 gennaio 2020 in prima serata su Rai 1 I due episodi che vedremo in onda il 9 gennaio si intitolano Non avrai altro Dio all’infuori di me e Non nominare il nome di Dio invano. Anna e Marco sono in procinto di sposarsi, intanto viene rapito Andrea, il figlio di un cardiochirurgo di Spoleto. Don MATTEO collabora alle indagini per rintracciare il bambino sequestrato. Anna, oltre a cercare di ritrovare il figlio del medico (per la liberazione del quale non è ancora ... Leggi la notizia su tvsoap

