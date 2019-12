Discorso di Sergio Mattarella: indiscrezioni parlano di nuova location (Di martedì 31 dicembre 2019) Mancano ormai poche ore al Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quarto dal suo insediamento al Quirinale nel 2015. Alcune indiscrezioni trapelate nella giornata del 31 dicembre lascerebbero intendere però come Mattarella abbia deciso per quest’anno di cambiare all’ultimo momento la location del tradizionale messaggio alla Nazione, abbandonando il suo ufficio al Quirinale per parlare da un salone dello stesso palazzo romano. Il Discorso di Sergio Mattarella dal Palazzo del #Quirinale questa sera alle ore 20.30 a reti unificate il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente #Mattarella Leggi la notizia su notizie

