Discorso di fine anno del presidente Mattarella: dalla coesione nazionale al lavoro (Di martedì 31 dicembre 2019) Discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. coesione nazionale e lavoro gli argomenti che toccherà il Capo dello Stato. ROMA – Alle 20:30 a reti unificate il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, terrà il suo Discorso di fine anno. Il Capo dello Stato è da tempo al lavoro con il suo staff per limare i dettagli del testo che dovrebbe toccare diversi argomenti come il lavoro e la coesione nazionale. Resta il massimo riserbo sulle parole dell’inquilino del Quirinale che è pronto ad augurare un buon 2020 a tutti i suoi connazionali. Nuova location per il Discorso di fine anno? La grande novità potrebbe essere rappresentata dalla location. Indiscrezioni, non confermate, parlano di un cambio di stanza da parte del presidente Mattarella che potrebbe aprire il salone del Quirinale e non più uno dei suoi studi. NOTIZIA IN ... Leggi la notizia su newsmondo

