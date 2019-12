Diletta Leotta “caliente” e in bianco: spalle e cosce al vento! – FOTO (Di martedì 31 dicembre 2019) Diletta Leotta ci regala un altro dei suoi scatti bollenti. Eccola in total white nella campagna siciliana: la FOTO è uno spettacolo! Secondo voi è ancora estate in Sicilia? Secondo Diletta Leotta sì! La stupenda conduttrice di DAZN ci regala sempre qualche scatto degno di nota sul suo profilo ufficiale Instagram e anche le vacanze … L'articolo Diletta Leotta “caliente” e in bianco: spalle e cosce al vento! – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

forumJuventus : CR7 & Diletta Leotta ???? - Ossessionato1 : RT @AlessandraAren2: Ma come potete preferire Diletta Leotta a Georgina VERGOGNATEVI - 80yeye80 : RT @FantaGnocca: Il sondaggio di #Capodanno #Georgina o #dilettaeotta? RT per Diletta Leotta ? per Georgina Votate -