Dieta con guayusa: tieni a bada l’appetito e il colesterolo (Di martedì 31 dicembre 2019) Pianta originaria della foresta amazzonica, la guayusa è caratterizzata da diversi benefici che vale la pena conoscere. In questo novero è possibile ricordare la capacità di tenere a bada l’appetito e quella di stabilizzare i livelli di colesterolo. Le sue proprietà sono note da tanto tempo, ma solo negli ultimi anni stanno acquisendo popolarità a livello mondiale. Prima di entrare nel dettaglio dei motivi per cui vale la pena introdurre la guayusa nella propria Dieta, ricordiamo che gli alberi che portano questo nome possono arrivare a circa 30 metri di altezza e che producono foglie dalla forma oblunga e dal colore verde acceso. Le suddette foglie vengono raccolte, lasciate essiccare e successivamente utilizzate per preparare delle tisane. La guayusa può essere reperita in commercio sotto forma di estratto, spesso aggiunto a bevande energetiche. Ricca di caffeina e antiossidanti ... Leggi la notizia su dilei

