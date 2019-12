Danza con Me, Roberto Bolle apre il 2020 di Rai 1 (Di martedì 31 dicembre 2019) Danza con me su Rai 1 il primo giorno dell’anno Per la terza volta di seguito sarà Roberto Bolle il protagonista del primo grande show dell’anno. Anche il 2020 si apre con Danza con me uno spettacolo all’insegna della grazia e della bellezza. Appuntamento ormai tradizionale, eppure sempre diverso, “Danza con me” è riuscito a radunare intorno a sé un pubblico ampio e nuovo, con incredibili successi di share e di critica, fino a vincere nel 2018 il prestigioso premio internazionale del Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo, motivo d’orgoglio per tutta la televisione italiana. Prodotto con Ballandi e ArteDanza srl da Rai 1 torna quindi a puntare tutto sull’arte e sull’eccellenza italiana, con una miscela inedita di Danza e ironia, classicità e innovazione in pieno “stile Roberto Bolle” – qui non solo protagonista, ma anche ideatore e ... Leggi la notizia su dituttounpop

RaiUno : Pronti ad iniziare l’anno all’insegna di danza e ironia, classicità e innovazione in pieno stile #RobertoBolle? L’… - breathinhes : Marzo è stato il secondo mese preferito -sono stata in gita con la scuola -ho visto Shawn -ho avuto delle gare di… - MaryBroderson : RT @ValerioLivia: @BaroneZaza70 @agustin_gut @NadiaZanelli1 @ANNAMARIABIASI1 @angela3nipoti1 @anne_camozzi @famartinez2001 @1Atsuhimerose2… -