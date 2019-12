Danni da maltempo a Benevento, il Comune chiede lo stato di calamità naturale (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità naturale e di emergenza per gli eventi atmosferici sfavorevoli che si sono verificati nei giorni 21 e 22 a Benevento, provocando allagamenti e diversi Danni. È quanto chiesto dalla giunta comunale della città guidata dal sindaco Clemente Mastella, che ha deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità e di emergenza, al fine di ottenere interventi e risorse finanziarie straordinarie per il territorio. I recenti violenti eventi metereologici – si legge nella richiesta del Comune – che hanno interessato l’intero territorio comunale hanno evidenziato, ancora una volta, la fragilità del territorio medesimo. Sono stati effettuati sia dai vigili del fuoco, dai volontari della protezione civile e dai tecnici comunali, una serie di interventi a causa dello ... Leggi la notizia su anteprima24

