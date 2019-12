Daniele Bossari: "Il GF Vip? Non volevo farlo, ero ancora debole. Sono risalito dai miei abissi grazie all'amore" (Di martedì 31 dicembre 2019) Daniele Bossari, conduttore, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, che, recentemente, ha pubblicato un'autobiografia intitolata La faccia nascosta della luce, tornerà presto in tv con un nuovo programma, intitolato Il Boss del Paranormal, che andrà in onda su DMAX a partire da domani, mercoledì 1° gennaio 2020, dalle ore 21:25.Intervistato da La Repubblica a pochi giorni dall'inizio della quarta edizione della versione Vip del GF, che debutterà in prima serata su Canale 5 il prossimo 8 gennaio, Daniele Bossari è tornato a parlare dell'esperienza televisiva che ha vissuto all'interno della famosa casa di Cinecittà e che ha segnato uno spartiacque nella sua vita privata e nella sua carriera.Daniele Bossari: "Il GF Vip? Non volevo farlo, ero ancora debole. Sono risalito dai miei abissi grazie all'amore" 31 dicembre 2019 ... Leggi la notizia su blogo

gossipblogit : Daniele Bossari: 'Il GF Vip? Non volevo farlo, ero ancora debole. Sono risalito dai miei abissi grazie all'amore' - IsaeChia : #DanieleBossari confessa: “Il ‘#GfVip2’? Non volevo farlo, poi ho capito che…”. E svela le reazioni di… - campara1966_luc : @m_hunziker @filippala @danielebossari Bellissimo Daniele Bossari.?????????? -