Daniele Bossari confessa: “Stavo per morire”. E su Filippa Lagerback… (Di martedì 31 dicembre 2019) Daniele Bossari fa una confessione sulla sua vita: “Da piccolo stavo per morire!” Domani sera, 1° gennaio 2020, Daniele Bossari è pronto a fare il suo debutto in televisione con un nuovo programma su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. Prima di questo evento, però, in una intervista al settimanale Nuovo il vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip ha confessato di una patologia di cui ha sofferto da piccolo: la celiachia, che se non diagnosticata può avere gravi conseguenze. “Da piccolissimo ho rischiato di morire a causa della celiachia. Non mangiavo e stavo male. Quell’esperienza mi ha segnato”, ha dichiarato il conduttore Daniele Bossari. La celiachia gli è stata diagnosticata quando era poco più che un neonato. E finché all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova un medico per i tempi non ha capito di cosa si trattasse, ha continuato a ... Leggi la notizia su lanostratv

zazoomblog : Daniele Bossari: Il GF Vip? Non volevo farlo ero ancora debole. Sono risalito dai miei abissi grazie allamore -… - blogtivvu : Daniele Bossari: “Filippa? Una grande! Lei e Stella sono l’amore” - zazoomblog : Daniele Bossari: Il GF Vip? Non volevo farlo ero ancora debole. Sono risalito dai miei abissi grazie allamore -… -