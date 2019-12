Dani Olmo – Si inserisce prepotente il Barcellona (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Barcellona si pente di non aver trattenuto il gioiello Dani Olmo ed ora lo rivuole in Spagna. Sul talento c’è anche in Napoli. Dani Olmo, dopo essere stato ceduto a titolo gratuito alla Dinamo di Zagabria dal Barcellona, ha messo in mostra il suo talento. Il valore del suo cartellino è salito fino a 35 milioni di euro. Il Napoli l’ha inserito nella sua lista ma, così come riportato da “Marca”, il prepotente ritorno degli spagnoli sul trequartista complica notevolmente le cose. Nulla di fatto per il momento, Dani Olmo resta alla Dinamo in quanto l’offerta del Barcellona è stata ritenuta troppo bassa. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Fabian-Real – Adl chiede una contropartita di lusso Amrabat-Napoli – Spunta la data dell’incontro tra le parti Perugia, panchina in bilico: al San Paolo con un nuovo tecnico! Sky – Mertens-Napoli, c’è ... Leggi la notizia su forzazzurri

