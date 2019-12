Dakar 2020: la startlist ed i piloti partecipanti nei camion. Nikolaev favorito, presenti tre equipaggi italiani (Di martedì 31 dicembre 2019) Prosegue il conto alla rovescia verso il 5 gennaio 2020, data d’inizio del Rally Dakar 2020 che si disputerà per la prima volta in Arabia Saudita con partenza a Jeddah e arrivo in quel di Qiddiyah il 17 gennaio dopo dodici tappe per un percorso lungo complessivamente 7856 km (5097 di prove speciali). Si tratta di una prima volta quasi per tutti in Arabia Saudita, con i piloti che dovranno affrontare molte insidie nel corso di una Dakar che si preannuncia estremamente spettacolare ed impronosticabile. Nella categoria riservata ai camion, saranno 46 gli equipaggi in gara per un totale di 136 partecipanti alla 42esima edizione della Maratona del Deserto. Il russo Eduard Nikolaev, già quattro volte vincitore della Dakar e reduce da tre affermazioni consecutive, è il favorito d’obbligo per il successo finale ma dovrà fare molta attenzione al connazionale Dmitry Sotnikov e al ... Leggi la notizia su oasport

