Da Milano a Palermo: le piazze italiane accolgono il 2020 con musica, teatro e fuochi d'artificio (Di martedì 31 dicembre 2019) Capodanno in piazza in Italia. In diverse città previsti eventi per accogliere il 2020. A Roma il concerto di Carmen Consoli al Circo Massimo. ROMA – Capodanno in piazza in Italia. La nostra Penisola si prepara ad accogliere il nuovo anno con musica, teatro e fuochi d'artificio per un inizio di 2020 che si preannuncia 'scoppiettante'. Diversi gli eventi in programma da Nord a Sud con molte persone che dopo cena raggiungeranno gli amici e i parenti per festeggiare in compagnia. Da Milano a Palermo: il Capodanno in piazza Nonostante lo stop ai 'botti', Roma non rinuncia al Capodanno al Circo Massimo. Una lunga serata di festeggiamenti nella Capitale che aspetterà la mezzanotte insieme a Carmen Consoli. La cantante siciliana salirà sul palco intorno alle 22:55 e accompagnerà i presenti con la sua musica nel nuovo anno. Milano si prepara a ...

