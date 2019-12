Da grande voglio fare lo Youtuber (Di martedì 31 dicembre 2019) LanciateviNon siate impazientiSiate aggiornatiSiate sempre affamati e curiosiSiate appassionatiIl nome di FaviJ vi dice niente? Se no, allora forse non avete un figlio preadolescente. Alzi la mano chi non ha un figlio di età compresa tra i 10 e i 14 anni che non perda ore del suo tempo libero a guardare i video su YouTube. E se a voi genitori sembreranno solo dei video amatoriali girati senza arte né parte, dovrete ricredervi: dietro a moltissime pubblicazioni, vi sono ore di studio e progettazione e montaggio, tanto che questa di girare video Youtube è diventata ormai una professione a tutti gli effetti: quella dello Youtuber. Insieme a quella degli influencer, lo Youtuber è una delle figure professionali del tutto inedite nate negli ultimi anni. Per fare un po’ di chiarezza su questo argomento si è svolta la conferenza “Da grande voglio fare lo Youtuber. La pianificazione ... Leggi la notizia su vanityfair

ilvolo : È una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole Sole sono le parole Ma se vanno scritte tutto può cambiare… - mistercall360 : LA PIU GRANDE TRUFFA DI PRODI ,EH NON VOGLIO LEGGERE ,IL PONTE MORANDI E BRUCIATO IL PILASTRO 13 QST GENTE IO MI DO… - elvipetretta : RT @NickCelentano: Azz, grande #Mattarella a fare na' mmerda quel truffatore che ha distrutto la vita di 3 servitori dello Stato. ''l'itali… -