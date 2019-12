Da Bortuzzo a Corso Francia, il 2019 nero di Roma (Di martedì 31 dicembre 2019) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – Dal ferimento di all’incidente di Corso Francia, in cui sono morte , il 2019 è stato un anno ‘nero’ per la capitale. Ecco alcuni degli episodi più drammatici avvenuti a Roma negli ultimi 12 mesi.3 FEBBRAIO: Il ferimento di Manuel Bortuzzo. Giovane promessa del nuoto, 19 anni, originario di Treviso, Bortuzzo viene raggiunto per errore da un colpo di pistola alla schiena mentre è in compagnia della fidanzata Martina Rossi, che sta comprando le sigarette. I due sono fermi davanti a un distributore all’Axa quando Manuel si volta, viene colpito e si accascia a terra. Sono le 2 di notte. Bortuzzo, le cui condizioni appaiono subito gravi, viene trasportato prima all’ospedale Grassi di Ostia, poi trasferito al San Camillo, dove viene operato. Il giovane riporta una lesione midollare e perde l’uso delle gambe. A pochi ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

