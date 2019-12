Crollo in galleria sull’A26: riaperto nella notte il tratto interessato (Di martedì 31 dicembre 2019) E’ stato riaperto nella notte il tratto della A26 tra Masone e l’allacciamento con l’A10 in direzione Sud: era stato chiuso a causa del Crollo di materiale (un’ondulina e intonaco) dalla galleria Berte’. Si circola su una corsia in scambio di carreggiata.L'articolo Crollo in galleria sull’A26: riaperto nella notte il tratto interessato Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

