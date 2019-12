Cotto e Mangiato, ricetta 31 Dicembre: fiore di cotechino con rape (Di martedì 31 dicembre 2019) Ultima ricetta per questo 2019. Cosa Bolle in pentola? Tessa Gelisio propone per oggi un fiore di cotechino con rape. La ricetta del fiore di cotechino e rape Per quanto riguarda gli ingredienti, sono: 1 cotechino 2-3 rape Senape Mostarda Preparazione Il piatto di oggi è tipico per la fine dell’anno. Mettere un cotechino in … L'articolo Cotto e Mangiato, ricetta 31 Dicembre: fiore di cotechino con rape NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

