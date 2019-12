Costiera Amalfitana, Ferraioli (Distretto Turistico): Il 2020 sarà l’anno della formazione professionale e della sostenibilità (Di martedì 31 dicembre 2019) “Il 2019 è stato un anno importante per la Costiera Amalfitana. Nel 2020 i progetti saranno tanti. sarà l’anno della Formazione Professionale e della Sostenibilità”. Lo ha dichiarato Andrea Ferraioli, presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana. Opportunità non solo per gli imprenditori che già investono in turismo ma anche per coloro i quali ricoprono mansioni nei vari settori dello sviluppo Turistico e per le nuove generazioni sempre più attratte da questo tipo di attività. “Le aziende hanno compreso che investire in formazione ha un ritorno certo. Ed ecco che con il Piano di Formazione 2020 – ha proseguito Ferraioli – siamo convinti di aver compiuto un passo in avanti. Abbiamo coinvolto i docenti della prestigiosa Scuola Holden di Torino per imparare a raccontare il territorio con il corso di storytelling. Dall’8 Gennaio in Costiera ... Leggi la notizia su ildenaro

