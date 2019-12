Costanza Caracciolo mostra il pancione su Instagram ed è meravigliosa (Di martedì 31 dicembre 2019) È una foto dolcissima quella che Costanza Caracciolo ha pubblicato su Instagram, facendo andare fan e vip in brodo di giuggiole. L’ex velina di Striscia la Notizia si è mostrata radiosa e sorridente, incantando i follower che non vedono l’ora di “incontrare” la bimba in arrivo. La Caracciolo è alla seconda gravidanza: dopo aver avuto Stella, è di nuovo incinta di Bobo Vieri. E il nuovo frugoletto è, come abbiamo già accennato, una femminuccia, per la gioia della mamma e anche del papà. L’annuncio ufficiale della gravidanza è stato fatto dalla Caracciolo a Verissimo: davanti a un’entusiasta Silvia Toffanin la bella Costanza ha dichiarato di essere travolta dalla gioia, ma di aver aspettato a dare la notizia per delle ragioni precise. In passato, infatti, la Caracciolo ha dovuto fronteggiare la drammatica esperienza dell’aborto. Per questo ha ... Leggi la notizia su dilei

lamescolanza : #CostanzaCaracciolo e #BoboVieri, Capodanno a Dubai con Stella aspettando la sorellina - Notiziedi_it : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo a Dubai. Ma i follower attaccano - zazoomnews : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo a Dubai. Ma i follower attaccano - - #Vieri #Costanza #Caracciolo #Dubai. -