Cosenza, il prefetto Galeone indagato per concussione (Di martedì 31 dicembre 2019) Il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, è indagata con l’accusa di concussione dopo essere stata incastrata dagli investigatori in seguito alla denuncia di un’imprenditrice. prefetto di Cosenza indagata per concussione In base a quanto riportato da la “Gazzetta del Sud”, il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, di 58 anni, è indagata per concussione. A quanto pare la donna avrebbe chiesto ad un’imprenditrice di emettere una fattura falsa di 1.220 euro da far addebitare al fondo di rappresentanza che il Viminale mette a disposizione dei suoi uffici territoriali. La proposta del prefetto, quindi, era di lasciare 500 euro all’imprenditrice ed intascare il resto lei, una volta liquidata a fattura. Una vera e propria mazzetta che sarebbe stata consegnata, in contanti, presso un bar di Cosenza. L’imprenditrice, quindi, avrebbe finto di accettare la ... Leggi la notizia su notizie

