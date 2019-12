Cosenza, corruzione: prefetto indagato

prefetto di Cosenza, Paola Galeone, è indagata per corruzione. Avrebbe ricevuto da una imprenditrice 700 euro in un bar della città. Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, che riporta la notizia, il passaggio di denaro sarebbe stato videoripreso dal personale della Squadra mobile di Cosenza. Sarebbe stata l'imprenditrice a denunciare i fatti alla Polizia,a cui avrebbe indicato luogo, data e ora della consegna del denaro.(Di martedì 31 dicembre 2019) Ildi, Paola Galeone, è indagata per. Avrebbe ricevuto da una imprenditrice 700 euro in un bar della città. Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, che riporta la notizia, il passaggio di denaro sarebbe stato videoripreso dal personale della Squadra mobile di. Sarebbe stata l'imprenditrice a denunciare i fatti alla Polizia,a cui avrebbe indicato luogo, data e ora della consegna del denaro.(Di martedì 31 dicembre 2019)

