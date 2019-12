Cosa c’è da sapere sul dibattito in merito alla prescrizione (Di martedì 31 dicembre 2019) Mancano solo due giorni prima che la riforma della prescrizione, approvata dal Conte I all’interno del pacchetto “Spazzacorrotti”, entri ufficialmente in vigore. Quella che è stata (ed è) la punta di diamante del ministero della Giustizia guidato da Alfonso Bonafede – fedelissimo del Movimento 5 Stelle a conduzione di Luigi Di Maio – è stata al centro di polemiche fin dai primi giorni della sua formulazione. Caduto il governo gialloverde e cambiati gli equilibri della maggioranza, la riforma Bonafede è andata incontro a giorni difficili. Anche se il Guardasigilli ha detto che «ci saranno praterie per lavorare insieme sulla giustizia», il Partito Democratico e Italia Viva continuano a non indietreggiare sulle loro posizioni in merito alla durata dei processi. E mentre Conte, Di Maio e Bonafede sono in sintonia sulla necessità di far entrare in vigore ... Leggi la notizia su open.online

lucianonobili : La tassa sulle merendine, la rimozione del crocifisso, la iena Giarrusso a controllare i concorsi. Sarà doloroso ri… - DiMarzio : #Calciomercato | #AtleticoMadrid-#Cavani, c'è l'accordo tra le parti, ecco cosa manca ???? - ClaMarchisio8 : In questo periodo i miei viaggi sono anche questo... 3 di notte e parlare di lavoro o di amicizia, dopo una giornat… -