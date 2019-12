Corruzione, indagata il prefetto Paola Galeone (Di martedì 31 dicembre 2019) Cosenza, indagata il prefetto Paola Galeone: avrebbe intascato una mazzetta da settecento euro. Indagini ancora in corso. Corruzione, indagata il prefetto di Cosenza Paola Galeone, accusata di aver intascato una mazzetta da settecento euro. indagata per Corruzione il prefetto di Cosenza Paola Galeone: il caso Le indagini degli inquirenti sono partite da una denuncia da parte di una imprenditrice della zona che ha accusato la Galeone. Stando all’accusa, il prefetto avrebbe chiesto all’imprenditrice di emettere una fattura da 1220 euro per assicurarsi parte del fondo di rappresentanza. In tasca al prefetto sarebbero andati settecento euro, 500 invece sono andati nelle tasche dell’imprenditrice, che si è mossa per vie legali denunciando l’episodio alla Polizia di Stato. fonte foto https://www.facebook.com/poliziadistato.it/ La mazzetta da settecento ... Leggi la notizia su newsmondo

