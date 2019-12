Coppia di gemelli si suicida: uno aveva il cancro (Di martedì 31 dicembre 2019) Uniti nella vita e nella morte. Billy e Joey Smith, due fratelli gemelli di 32 anni provenienti da una famiglia di Rom da anni residente in Gran Bretagna, avevano fatto una sorta di patto suicida dopo che ad uno di loro, Joey, era stato diagnosticato un cancro. A trovare i loro corpi è stato uno zio. I cadaveri dei gemelli erano riversi sotto un albero in un bosco a Sevenoaks, nel Kent, vicino alla fattoria dove da bambini andavano a suonare e danzare con la famiglia. Billy e Joey aveva lasciato un bigliettino in cui spiegano di voler “Restare nei boschi in cui giocavamo da piccoli”. I gemelli erano caduti in depressione dopo aver vissuto nel 2013 un periodo di celebrità grazie alla partecipazione al reality show, molto popolare in Gran Bretagna, My Big Fat Gypsy Wedding. Ma Billy e Joey erano molto abili a nascondere il loro vero stato d’animo, tanto che sui social, ... Leggi la notizia su notizie

