Conto alla rovescia su Huawei e Honor con EMUI 10: per il 2020 con comando vocale (Di martedì 31 dicembre 2019) Una nuova funzione EMUI 10 per smartphone Huawei e Honor non poteva che essere più puntuale, almeno per alcuni: il Conto alla rovescia, il countdown o come dir si voglia per l'imminente nuovo anno è protagonista di una feature appena lanciata per l'interfaccia software che ha la sua novità assoluta nell'integrazione con un comando vocale. In effetti per la mezzanotte più speciale dell'anno tornerebbe proprio utile la funzione del Conto alla rovescia su telefoni Huawei e Honor come specifica nuova di zecca dell'EMUI 10: proprio in vista dell'imminente 2020. gli sviluppatori hanno incluso nell'interfaccia la possibilità di lanciare il countdown con un semplice comando vocale impartito all'assistente virtuale del telefono. La feature da la possibilità di avviare appunto il Conto, chiarendo ore, minuti e secondi desiderati, effettuare controlli del tempo rimanente, mettere in pausa e ... Leggi la notizia su optimaitalia

lucianonobili : Barbara #Lezzi deve aver anticipato i festeggiamenti di qualche ora, visto che attacca @TeresaBellanova senza rende… - Mov5Stelle : 'Aspi minaccia il Governo che, qualora non ritiri la norma sulle concessioni, saranno loro a chiudere il contratto… - LegaSalvini : ++ CONTE-CHOC: SALVINI È INSIDA PER LA DEMOCRAZIA, HA CREATO STRAPPI E SLABBRATURE ++ Ma ci rendiamo conto?!? Prom… -