“Continuano a vedersi”. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, l’indiscrezione fa impazzire i fan. Ma la verità è un’altra (Di martedì 31 dicembre 2019) Erano una coppia perfetta poi l’idillio si è spezzato e Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti si sono lasciati. Sembra ormai un’eternità ma il cantante romano e la modella, dopo 10 anni d’amore e due figli, si sono detti addio la scorsa estate. Poco dopo lei è stata pizzicata con la sua nuova fiamma Charley Vezza. Più volte i fan hanno sperato in un ritorno di fiamma ma quel ritorno di fiamma non è mai arrivato. Però qualcosa è successo tra i due. È scattata di nuovo l’armonia. Nonostante la fine del matrimonio, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli continuano a essere in buoni rapporti. Tra loro tutto è filato liscio anche durante le feste, i due si sono persino incontrati. Ovviamente lo hanno fatto per il bene dei figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio rispettivamente di 8 e 5 anni. Ma chi ha detto che tra loro c’è tutta questa armonia e serenità? Indovinate un po’… È stato scritto su ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

