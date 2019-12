Conte resterà in politica. Ma è polemica sui soldi alle famiglie (Di martedì 31 dicembre 2019) Nessun addio alla politica al termine del secondo round a palazzo Chigi. Giuseppe Conte, pur tornando a negare l'intenzione di dar vita a un suo movimento politico, annuncia dalle pagine di Repubblica che il suo futuro sarà ancora nell'agone politico. "Dopo questo mio intenso coinvolgimento, non vedo un futuro senza politica", spiega, precisando però che al momento "rimango concentrato sul presente, su come posso riformare il Paese e renderlo migliore senza pensare al mio futuro". Detto questo, "non mi vedo novello Cincinnato che mi ritraggo e mi disinteresso alla politica. Ma la politica non è solo fondare un partito o fare il leader di partito o fare competizioni elettorali. Ci sono mille modi per partecipare alla vita politica e dare un contributo al proprio Paese". Parole duramente criticate dal leader leghista, secondo il quale, sarebbero solo "l'ennesima menzogna". Del resto, ... Leggi la notizia su agi

