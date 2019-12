Consuntivo diplomatico del 2019, spicca l’opera del Consolato Usa di Napoli (Di martedì 31 dicembre 2019) Se uno volesse tirare delle considerazioni finali di un anno diplomatico come il 2019 e dire quale Consolato ha espresso la maggiore carica dinamica per l’Internazionalizzazione delle Imprese e la diffusione comune delle culture , dovrebbe senza dubbio assegnare il titolo al Consolato Usa per il Centro Sud con sede a Napoli per una serie di motivi. Primo fra tutti , in una nazione enorme come gli USA che ancora desta discussioni in Europa sul ruolo egemone in molte parti del mondo , è la capacità di dare responsabilità e primato manageriale alle donne e, piacente o meno, ciò rappresenta, una apertura ormai consolidata oltreoceano quando in Italia ancora si discute e si plaude alla conquista di posti chiave da parte del mondo femminile: Colombia Barrosse, Mary Ellen Countryman, Mary Avery; donne di ferro con una esperienza in campi militari, sociali, politici ed economici che nessuno si ... Leggi la notizia su ildenaro

