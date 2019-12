Concerto Capodanno di Vienna, dopo 74 anni bandita la marcia “nazista” (Di martedì 31 dicembre 2019) Colpo di scena al tradizionale Concerto di Capodanno a Vienna. dopo 74 anni i Wiener Philharmonike cambiano la "marcia di Radetzky", che non sarà più suonata nell'arrangiamento dai toni marziali voluti da un compositore nazista nel 1932. Torna in auge la composizione originale, più morbida, scritta da Strauss Senior. Leggi la notizia su fanpage

