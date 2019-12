“Con o senza?”. Ilary Blasi si spoglia: la foto del suo fisico stratosferico toglie il fiato a tutti (Di martedì 31 dicembre 2019) E mentre noi comuni mortali stiamo al freddo e al gelo ad aspettare l’arrivo del nuovo anno, Ilary Blasi se ne sta con la famiglia alle Maldive. Si gode la fine del 2019 e l’inizio del 2020 al calduccio, nel lusso totale, tra un cocktail, una foto bollente e una passeggiata sulla sabbia bianca. Ilary Blasi e suo marito Francesco Totti, dopo aver passato il Natale in famiglia come da tradizione, hanno fatto i bagagli e, con i tre figli, sono partiti alla volta di un vero paradiso. E alloggiano in un resort super lussuoso, il Baglioni resort (di quelli a 5 stelle e che costano una fortuna). Ma fanno bene: se non le fanno loro certe cose, chi dovrebbe farle? Infatti. Ilary è felice, rilassata e spensierata, come dimostrano le foto e i video che posta in continuazione su Instagram. Fiori, paesaggi, foto del mare, del fisico: Ilary è molto attiva sul social e i suoi fan pendono dalle sue ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

