Come superare l’incubo bilancia dopo le feste di fine anno (Di martedì 31 dicembre 2019) Incubo bilancia, si è già presentato a casa vostra? Le feste di fine anno sono un momento piacevole da trascorrere con le persone amate. Ma tra pranzi, cene, aperitivi, dolci e drink si rischia di arrivare alla Befana con qualche chilo di troppo. Cosa fare per evitare questo inconveniente? Secondo i dati rosi da Miodottore, piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner, dopo l’Epifania parte la corsa alle diete, anche con rimedi fai da te che fanno più male che bene. A gennaio 2018 c’è stato un aumento delle visite dai nutrizionisti del 59%: quindi è vero che prendiamo peso a fine anno. Sara Pressante, dietista e nutrizionista di Roma, ci dà i suoi preziosi consigli per evitare di incappare nell’inevitabile incubo bilancia che all’Epifania tutte le nostre speranze di una prova ... Leggi la notizia su bigodino

