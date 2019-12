Cipro, turista 19enne condannata per aver denunciano stupro di gruppo: per il giudice ha mentito (Di martedì 31 dicembre 2019) La vicenda di una ragazza britannica di 19 anni finita al centro di una complessa e delicata vicenda giudiziaria mentre era in vacanza sull'Isola di Cipro. aveva raccontato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo durante una breve vacanza e aveva accusato dodici ragazzi suoi coetanei che erano stati anche arrestati ma, dopo gli accertamenti della polizia, da presunta vittima è stata condannata da un tribunale locale per aver mentito. Leggi la notizia su fanpage

Cipro turista Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cipro turista