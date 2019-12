Cinema in lutto. Addio all’artista più visionario di sempre: è morto per un tumore (Di martedì 31 dicembre 2019) È morto a Pasadena all’età di 86 anni a causa di alcune complicazioni causate dal cancro contro cui lottava da tempo. Tra i titoli più celebri in cui Syd Mead ha lavorato si ricordano Blade Runner, Tron, Aliens – Scontro finale ed il primo film di Star Trek. Nel 1998 Syd Mead è stato chiamato dal regista di animazione giapponese Yoshiyuki Tomino, per realizzare la parte concettuale del mecha design della serie Turn A Gundam. È autore di diversi libri ed è il titolare della Syd Mead Inc. Insieme ai colleghi Ron Cobb e Chris Foss, può essere considerato tra i più illustri futuristi visuali di sempre.



A confermare la notizia della morte è stato il suo partner e manager Roger Servick. Come detto, Syd Mead recentemente aveva lavorato a Blade Runner 2049 diretto dal regista Denis Villeneuve e nella sua carriera ha lavorato per altri film che ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

