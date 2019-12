Cinema, ecco i film più visti nel 2019 (Di martedì 31 dicembre 2019) Un anno davvero positivo per il Cinema italiano. A parlare sono i dati, che vedono le sale rialzare la testa, in vista di un nuovo scossone positivo dall’1 gennaio con l’arrivo di Checco Zalone e il suo Tolo tolo. Oltre 630 milioni di euro per un numero di presenze pari a circa 97 milioni di biglietti venduti. Sono i dati diffusi da Cinetel, la società che rileva circa il 95% del box office dell’intero mercato, relativi ai risultati del mercato del Cinema in sala nel 2019. Nel dettaglio, c’è stato un incremento di più del 14% degli incassi e di più del 13% delle presenze rispetto al 2018 e, più in generale, del migliore risultato dell’ultimo triennio. Per quanto riguarda le produzioni italiane, incluse le co-produzioni, Cinetel ha evidenziato un incasso di oltre 130 milioni di euro per un numero di presenze pari a più di 20 milioni di ingressi e una quota sul totale ... Leggi la notizia su cronacasocial

