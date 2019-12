Ciclismo: ufficiale il trasferimento di Domenico Pozzovivo alla NTT. “Sono fiducioso, vinceremo questa scommessa” (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo mesi di buio ecco che arriva nuovamente la luce per Domenico Pozzovivo. Il lucano, caduto in allenamento in estate, rischiando addirittura la vita (con la carriera che sembrava appesa ad un filo), è riuscito a trovare una squadra per il 2020: si tratta della NTT Pro Cycling, ex Dimension Data, compagine del circuito World Tour. Per lui addirittura due anni di contratto, con l’obiettivo di tornare al top: oggi è arrivata l’ufficialità. Le parole del lucano: “Voglio ringraziare il team manager Douglas Ryder e la dirigenza per aver accettato la sfida di avermi garantito una possibilità di tornare al mio abituale livello. Dopo il lungo periodo di ricovero ospedaliero e con un duro lavoro di fisioterapia, ho iniziato a lavorare intensamente per poter tornare in bici. Il recupero proseguirà nei prossimi mesi e sono fiducioso che assieme alla squadra vinceremo questa ... Leggi la notizia su oasport

